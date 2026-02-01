美俄烏三方和談2.1重啟　領土爭議成談判焦點

旨在結束烏克蘭戰爭的烏克蘭、俄羅斯及美國三方和平談判預計於周日（2月1日）重啟，各方表示談判將聚焦於領土問題。



此前，三國高級官員於1月24日在阿聯酋首都阿布扎比舉行首輪為期兩天的會談。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy） 表示，會談涵蓋了結束戰爭所需的一系列廣泛軍事議題。俄羅斯方面則稱談判在「建設性氛圍」中進行。

然而，莫斯科與基輔在領土問題上立場懸殊。俄羅斯要求烏克蘭軍隊從其單方面吞併的頓巴斯地區撤離，此提案被烏克蘭視為難以接受。

2026年1月24日，美俄烏首次三方會談結束。（電視截圖）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）已於1月31日在美國佛羅里達州與美方代表團會面，據信是在新一輪談判前協調雙方立場。預計新一輪三方談判將重點討論領土問題及對基輔的安全保障安排。