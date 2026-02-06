中美未有簽署AI軍事原則宣言

約三分之一出席一軍事領域人工智能（AI）峰會的國家，就如何規範AI技術在戰爭中的部署發表一份聯合宣言，兩大軍事強國美國和中國未在聯合宣言上簽字。



路透社報道，85個國家參加周四（2月5日）在西班牙拉科魯尼亞（A Coruna）舉行的「軍事領域負責任使用AI」（Responsible AI in the Military Domain，簡稱REAIM）峰會，僅有35與會國家簽署一項關於AI的20項原則承諾。

這項針對AI在戰爭中的部署的承諾，凸顯一些國家政府日益擔憂AI的快速發展可能會超越軍事用途的相關規定，增加事故、誤判、意外升級的風險。

2025年11月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署了一項行政命令，啟動「創世紀計劃」（Genesis Mission），旨在徹底革新人工智能（AI）在科學和創新領域的應用。（X/ @mkratsios47）

多名與會者和代表指美國與歐洲盟友之間的緊張關係，加上跨大西洋關係未來幾個月甚至幾年走向的不確定性，使得一些國家對簽署聯合宣言猶豫不決。

荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）說，各國政府正面臨「囚徒困境」，即一方面希望制定負責任的AI限制措施，另一方面又不想在與對手對比時受到限制。

他接受路透社採訪時表示：「俄羅斯和中國的發展非常快。這使得我們在AI開發方面取得進展變得緊迫。但看到AI發展如此迅速，也增加了我們持續致力於負責任使用AI的緊迫性。這兩者是緊不可分的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

