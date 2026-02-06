美俄烏三方會談次日　俄羅斯軍情高官莫斯科遭槍擊重傷

據俄羅斯聯邦偵查委員會（The Russian Investigative Committee）聲明，俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）第一副局長、64歲的阿列克謝耶夫（Vladimir Alekseyev）中將周五（2月6日）在莫斯科一居民樓內遭身份不明槍手射擊數槍，重傷送醫後正在重症監護室搶救，情況危急。目前，俄方調查人員正在搜捕槍手。俄外長拉夫羅夫（

Sergei Lavrov）指烏克蘭為幕後主謀。



阿列克謝耶夫因參與2016年惡意網絡活動破壞美國民主進程遭美制裁，又因2019年英國索爾茲伯里（Salisbury）神經毒劑事件（nerve agent attack）被歐盟制裁。他深度參與俄烏戰爭，曾主導對烏導彈空襲數據籌備、在被佔領的烏克蘭領土上策劃非法公投。

2023年瓦格納集團（Wagner group，俄僱傭兵組織）兵變期間，他代表俄軍方與該集團創始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）談判。

案發現場畫面：

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱情報部門正調查該襲擊事件，結果將報普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。此次槍擊發生在美俄烏三方會談次日，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，莫斯科已發生多宗針對俄知名人士的襲擊事件，這些襲擊被歸咎於烏克蘭安全部門。