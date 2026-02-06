巴基斯坦首都清真寺遭自殺式炸彈襲擊31死169傷　ISIS承認責任

巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座清真寺周五遭受自殺式炸彈襲擊，造成至少31人死亡，169人受傷。據路透社報道，一名襲擊者先在一座什葉派清真寺門口開槍，其後引爆了自殺式炸彈。



據報道，伊斯蘭國（ISIS）在其Telegram平台發聲明，承認對這宗襲擊負責。ISIS還發布了一張照片，照片顯示襲擊者手持槍械，臉部被遮蓋，雙眼被模糊。路透社目前無法立即核實該照片的真實性。

2026年2月6日，巴基斯坦伊斯蘭堡，一座什葉派穆斯林清真寺遭遇自殺式炸彈襲擊，現場留下血跡。（Reuters）

事發地點為在伊斯蘭堡郊區的卡迪賈·圖爾·庫布拉·伊瑪目巴爾加清真寺（ Khadija Tul Kubra Imambargah）。法新社引述一名高級警官说，周五祈禱期間，一座什葉派教堂發生爆炸。路透社報道，現場圖片顯示，血淋淋的屍體躺在鋪著地毯的地板上，周圍散落著玻璃碎片、瓦礫，大量死傷者躺於清真寺外花園。報道並引述兩名不願透露姓名的警官指，襲擊者在清真寺門口被攔下，隨後引爆炸彈。

2026年2月6日，巴基斯坦伊斯蘭堡一間什葉派清真寺爆炸襲擊，多名軍人在門外站崗。（路透社）

擁有2.41億人口的的巴基斯坦，以遜尼派穆斯林佔多數，什葉派穆斯林屬於少數。而什葉派穆斯林多次成為教派衝突的目標。

巴基斯坦雖然時有恐襲發生，但首都伊斯蘭堡守衛較為森嚴，以往鮮有發生大型恐襲。