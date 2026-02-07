特朗普急刪影射奧巴馬夫婦為猿猴影片　白宮辯稱是員工誤發｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月6日在其社交平台發布一段充滿種族主義的影片，將前總統奧巴馬（（Barack Obama）和前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）描繪成叢林中的猿猴，事件引起軒然大波。特朗普其後刪除了這段影片，白宮辯稱影片是由一名員工錯誤發布。



影片結尾將奧巴馬夫婦描繪成猴子：

《衛報》報道，該影片長達一分鐘，結尾處將奧巴馬夫婦笑臉疊加在隨音樂搖擺的猴子身上，旨在散布已被證偽的虛假訊息，聲稱計票公司Dominion Voting Systems幫助竊取2020年總統大選勝利果實，使特朗普落敗。惟這已被證實為假消息，而霍士新聞（Fox News）亦因上述事件被指控誹謗，於2023年與Dominion達7.875億美元和解協議。

據路透社報道，白宮起初仍為該帖文辯護，隨後在貼文發布約12小時後將其刪除。

一位白宮官員表示：「一名白宮工作人員誤發這篇貼文，現已將其刪除。」

一位特朗普幕僚稱，總統在5日晚上影片發布前並未看過影片，並在看完後立即下令將其刪除。

兩位官員均拒絕透露姓名。白宮未回應有關該工作人員身分的問題。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）早前曾嘗試為該貼文辯護，稱這波負面反應是「虛假的憤怒」（fake outrage）。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）Truth Social賬號發布的影片截圖。（Truth Social@realDonaldTrump）

影片發出後不久，已獲超2500次點讚和1100次轉發，民主黨人紛紛譴責。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）稱其「令人作嘔」，政治策略家帕克霍緬科（Adam Parkhomenko）直言這是「赤裸裸的種族主義」。曾在奧巴馬政府擔任副國家安全顧問的羅茲（Ben Rhodes）稱特朗普是「我們歷史上的污點」。

《衛報》指，這段影片只是特朗普在3個小時內透過Truth Social發布的60多條貼文之一。除了重複有關2020年總統大選的謊言外，他還發布了「特朗普帳號」（Trump Accounts）超級盃廣告，並呼籲將他的頭像刻在拉什莫爾山（Mount Rushmore，美國總統山）上。