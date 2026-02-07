路透社：特朗普政府擬聚焦中期選舉　冀3月促成俄烏和平協議

三名知情者稱，美國和烏克蘭談判代表討論了俄羅斯和烏克蘭在3月達成和平協議的宏偉目標，但考慮到俄烏在領土這一關鍵問題上缺乏共識，這一時間表可能會推遲。



路透社周五（2月6日）引述五名要求匿名的消息人士說，根據美烏談判代表正在討論的框架，任何協議都將提交烏克蘭選民進行全民公投，屆時烏克蘭也會同時舉行全國大選。

其中三名知情者透露，由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）領導的美國談判團隊，在阿布扎比和邁阿密舉行的會議上，已向烏方表明最好儘快舉行全民公投。

圖為2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在佛羅里達州會面。（Reuters）

兩名消息人士說，美方代表認為，隨着美國11月中期選舉臨近，特朗普可能會將更多精力放在國內事務上，這意味着美國高級官員將沒有足夠時間和政治資源來促成俄烏和平協議。

由美國斡旋的俄烏第二輪會談周四（2月5日）剛在阿布扎比舉行，俄烏雙方交換了314名戰俘承諾儘快恢復談判。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示下一次三方會談可能很快在美國舉行。

兩名消息人士稱，美國和烏克蘭官員還討論了烏克蘭在5月舉行全國大選和全面公投的可能性。

美國今年將舉行中期選舉，外界普遍認為特朗普或集中對應本土事務上。（Reuters）

但幾位了解談判情況的人士說，美方提出的時間表不切實際。烏克蘭選舉當局預計在當前情況下舉行一次選舉約需要六個月籌備。

一名知情人士說：「美國方面太心急。」他說選舉可以在不到六個月內舉行，但這仍需要不少時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

