美駐以大使指特朗普卸任後擬領導「和平委員會」　形容永不言休

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）近日透露，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃在2028年卸任後，領導雄心勃勃的國際「和平委員會」，作為其下一階段的人生規劃。



赫卡比在接受《紐約郵報》專訪時指出：「任何了解他的人都知道，他永遠不會退休。他不會坐在前廊的搖椅上，每週只打一次高爾夫。」

他表示，該委員會旨在聚集各國領導人與權力掮客以解決國際衝突，可能在他卸任後變成一個長期的個人計劃，且特朗普已任命自己為無限期主席，並希望將總部設於華盛頓。

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在瑞士達沃斯（Davos）為其所創立的和平委員會主持簽署儀式。（Reuters）

赫卡比強調，特朗普將「和平委員會」視為鞏固其「衝突終結者」身份的全球遺產。他引用新約聖經「使人和睦的人有福了（Blessed are the peacemakers）」來闡釋特朗普的立場，稱很多人誤以為這句話是：「喜愛和平的人有福了（Blessed are the peace-lovers）」。他稱讚特朗普並非被動地倡導和平，而是積極地維護穩定。

他指出，特朗普的精力、打破外交規範的意願以及對具體成果的關注，正在重塑美國處理全球衝突的方式——從東歐到中東。