特朗普威脅封鎖石油供應　古巴公布燃油配給計劃應對

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅封鎖古巴的石油供應後，古巴政府2月6日宣布一系列緊急措施，以應對潛在的燃料短缺問題，確保關鍵部門獲燃料供應，其中包括限制燃油銷售，及實施配給制度。



路透社報道，古巴商業部長Oscar Perez-Oliva Fraga於6日公布計劃時，強調首要任務是保障國家的基本公共服務，同時不放棄發展。

美國加強石油供應封鎖後，古巴民眾正準備應對可能出現的燃料短缺。圖為2026年2月6日，一名在古巴哈瓦那的男子正在修理一輛單車。（Reuters）

他表示，政府將優先向旅遊業和出口部門提供燃料，包括用於生產古巴雪茄，以確保獲得必要的外匯來資助其他基本項目。政府亦將加強保護港口並確保國內交通所需的燃料供應，以保護該國進出口部門運作不受阻。

古巴國內和國際航空旅行暫時不會受到配給制度影響，但交通部長羅德里格斯（Eduardo Rodríguez）表示，燃料短缺將影響火車出行，國內線每個目的地，每八天才會有一班列車。

2026年1月16日，古巴哈瓦那，古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）及當地民眾在美國大使館外遊行時揮舞古巴國旗，抗議美方在拉美地區的侵略行為。（Reuters）

Oscar Perez-Oliva Fraga還宣布了一項農業項目，計劃種植20萬公頃水稻，但他承認燃料短缺將迫使他們依賴可再生能源來滿足灌溉需求，及依靠畜力來耕作田地。

教育部長Naima Ariatne則表示，學校上課時間將會減少，幼兒中心和小學將繼續開放並進行面對面授課，但中學、大學將實施混合教學模式。