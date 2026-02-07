特朗普簽令改軍售順序　不再先到先得　優先考慮軍費高戰略重國家

美國白宮2月6日（周五）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，不再以「先到先得」，而是將優先考慮給國防支出較高、且在其所在地區具有戰略重要性的國家供給武器。



路透社報道，這項名為「美國優先武器轉讓戰略」的行政命令標誌着美國武器銷售政策的重大轉變。該命令指示聯邦機構優先向具備以下條件的夥伴國家進行對外軍事銷售：已對自身防禦能力投入大量資源，且在關鍵角色或戰略區域中佔據重要地位。

2025年9月15日，美國周一（15日）首次公開展示在日本部署的「堤豐」（Typhon）中程導彈系統。（Reuters）

此舉旨在加速向被認為對區域安全至關重要的盟友交付美國製造的武器，同時利用海外採購擴大國內生產能力。白宮在隨附該行政命令的情況說明書中表示，「未來的軍售將優先考慮美國利益，利用外國採購和資本來發展美國的生產和產能。」

幾十年來，美國軍售一直遵循「先到先得」的原則。但白宮表示，先前的「合作夥伴優先」做法導致生產積壓和交付延誤，因為訂單與美國的製造能力不匹配。

2026年2月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席全國祈禱早餐會時發表講話。（Reuters）

而特朗普政府認為，透過優先考慮國防開支較高且具戰略重要性的國家，可力求確保美國國防出口既能支持國家安全，又能促進國內工業振興。