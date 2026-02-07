美國防部終止與哈佛大學教育合作　批其「覺醒」文化

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）周五（2月6日）宣布，將終止哈佛大學所有專業軍事教育、獎學金及證書課程合作，他在X（前稱Twitter）平台上發文批評哈佛的「覺醒」（woke）文化，指「哈佛覺醒，戰爭部還沒有」，並表示該校「不再滿足戰爭部或各軍種的需求」。



覺醒文化指向對社會不公如種族主義、性別歧視等議題加以警覺的進步主義思潮，但近年也引來「矯枉過正」爭議，美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次批評覺醒文化。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，赫格塞斯指出，從2026至2027學年開始，相關合作計劃將停止，但目前在讀人員可完成課程。他批評被派往哈佛的軍官常帶著「滿腦子的全球主義和激進思想」回來，並指責哈佛未能保護校內學生免受反猶太主義干擾。赫格塞斯還表示，未來幾週將評估其他常春藤盟校的類似計劃。

哈佛大學為退伍軍人和現役軍人開設多個項目，其中包括哈佛甘迺迪學院獎學金。哈佛大學與軍方有著悠久聯繫，可追溯到美國獨立戰爭時期。

赫格塞斯從哈佛大學獲得碩士學位，但在2022年霍士新聞（Fox News）一檔節目中象徵式地退回畢業證書，以此表達對覺醒文化不滿。