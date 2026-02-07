美國殯儀館長夫婦斂財　189具遺體不火化腐爛　男被控虐屍囚40年

美國一對殯儀館館長夫婦收取客戶金錢後，卻沒有把屍體火化或下葬，反而讓其堆疊一起或任其腐爛，涉及至少189具遺體，《紐約時報》報道，46歲館長哈爾福德（Jon Hallford）被控虐屍等罪名，科羅拉多州（Colorado）法院2月6日判處40年監禁，與聯邦欺詐罪20年刑期同時執行。法官指，如此長刑期通常只適用於謀殺和謀殺未遂等暴力犯罪。



共同營運涉事「回歸自然」殯儀館（Return to Nature Funeral Home）的49歲妻子卡莉（Carie Hallford）亦面臨審判，她2025年8月在聯邦法院認罪，料於2026年3月判刑。

這次事件始於2023年10月，警方在科羅拉多州的「回歸自然」殯儀館附近發現至少189具遺體，多具已腐爛，部份死者早在2019年死亡。2023年11月8日，哈爾福德和卡莉因涉嫌盜竊、洗錢和偽造和虐待屍體被捕，12月各被控約190項虐待屍體、5項竊盜、4項洗黑錢及50多項偽造罪名。

FBI調查後在2024年2月8日公布，兩人收取家屬費用後，將錢用於買車、買加密貨幣、吃大餐等。當地多位家屬被告知親人已火化，收到的卻是假骨灰。

紐約時報指，該殯儀館提供「綠色」葬禮服務。然而屍體被發現後，由於建築物內含有危險濃度的人類遺骸和化學物質，環保署被要求協助拆除建築物。