日眾院候選人調查：多數撐加強國防　自民黨65%贊成維持無核原則

日本2月8日將舉行眾議院選舉。日媒7日引述最新調查報道，各政黨候選人約有三分之二支持日本加強國防能力；在來自自民黨、日本維新會等候選人中，超過90%的人贊成日本加強國防能力。首相高市早苗曾表示，她希望將國防開支提高到國內生產總值的2%以上。



這項由《朝日新聞》與東京大學谷口正樹研究室聯合進行的調查顯示，雖然政黨候選人普遍支持強化防衛能力，但若增加國防開支即納稅人負擔，部份候選人持更謹慎態度。

在自民黨候選人中，53%認為即使增加納稅人負擔亦應增加國防開支；而在維新會候選人中，持相同立場者佔10%，高達84%持中立態度。幾乎日本共產黨、令和新選組和社會民主黨所有候選人持反對意見。

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

調查亦顯示，自民黨、維新會、日本保守黨均有超過90%候選人贊成加強日美同盟關係。幾乎所有日本共產黨、令和新選組和社會民主黨候選人反對。

自民黨65%候選人贊成堅持「無核三原則」

關於是否應該堅持「無核三原則」，65%的自民黨候選人贊成，11%反對，而維新會候選人分別為31%贊成、15%反對。報道指，儘管高市早苗一直呼籲重新評估該不允許日本擁核武的原則，但如今與2024年的調查相比，結果沒什麼變化。

幾乎所有中道改革聯合、日本共產黨、令和新選組和社會民主黨候選人贊成堅持。