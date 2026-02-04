愛潑斯坦｜馬斯克否認曾計劃去「蘿莉島」　女兒反指郵件內容屬實

美國司法部1月30日公布大量有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，從被公開的郵件顯示，全球首富馬斯克（Elon Musk）曾與愛潑斯坦商討前往後者擁有的私人島嶼，惟最終未能成行。馬斯克其後在網上發文否認曾出席愛潑斯坦舉辦的派對或前往「蘿莉島」，但他已「變性的女兒」威爾遜（Vivian Jenna Wilson）則反駁其言論，指曾與父親前往郵件中提到的聖巴特島（St. Barth's），並相信郵件中的內容屬實。



英國《衛報》引述司法部公布的文件指，馬斯克和愛潑斯坦曾在2012年和2013年，透過電郵討論馬斯克何時前往愛潑斯坦擁有的私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James），但最終由於交通安排的問題。這兩次交流似乎都沒有促成馬斯克最終到訪該島。

在一封電郵中，馬斯克向愛潑斯坦表示：「假期期間我會在英屬維京群島/聖巴特島一帶。請問什麼時候去比較合適？」

馬斯克否認他曾計劃前往愛潑斯坦的「蘿莉島」：

馬斯克2月2日在網上發文表示：「沒有人比我更努力地爭取全面地公開愛潑斯坦的檔案，並起訴那些虐待兒童的人。我深知，傳統媒體、極左派宣傳者以及那些真正有罪的人會：

1. 什麼都不承認

2. 否認一切

3. 反過來指控我

我知道我會遭到無情的抹黑，儘管我從未參加過他的派對，從未乘坐過他的「蘿莉專機」（Lolita Express），從未踏足過他那令人毛骨悚然的島嶼，也從未做過任何錯事。

對此，馬斯克已「變性的女兒」威爾遜在網上發文表示：「我決定直截了當地說，不再含糊其辭。我可以確認，我們在郵件中提到的時間確實在聖巴特島，因此我相信這些郵件是真實的。」

馬斯克「變性女兒」認為父親與愛潑斯坦通信的郵件屬實：

威爾遜又指：「他（馬斯克）試圖斷章取義地解讀這些郵件，這基本上已經證實了外界對他的看法（否認就像埃及的一條河流）。我之前對這些（愛潑斯坦）郵件一無所知，所以現在和你們一樣，都是同時了解情況。如果我了解到任何其他可以證實的信息，我會及時更新。」