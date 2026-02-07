澤連斯基：美國希望今夏前結束烏克蘭戰爭　建議俄烏下周在美會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，美國方面希望在今夏之前結束俄烏衝突。



據烏克蘭政府星期六（2月7日）發布的消息，澤連斯基之前一天向記者發表講話說，美國可能按照這個時間表向俄烏施壓。他說：「美國首次提議烏克蘭和俄羅斯雙方談判團隊在一周內於美國會面，地點可能在邁阿密。」

法新社引述他說：「他們說希望在6月前完成所有工作。」

澤連斯基曾多次表示不滿，認為烏克蘭面臨壓力做出與俄羅斯相比不成比例的妥協。

2026年1月22日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（Reuters）

他強調，他不會容忍華盛頓和莫斯科在基輔背後達成協議，尤其是在涉及烏克蘭主權的情況下。

澤連斯基還說，雙方在烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的控制權問題上也未能達成「共識」。該核電站自2022年以來一直被莫斯科佔領。

烏克蘭遭俄羅斯新一輪空襲

新華社引述澤連斯基說，俄軍星期六使用400多架無人機和近40枚導彈對烏克蘭發動新一輪空襲，救援和修復工作正在進行。他說，烏方急需防空導彈。

澤連斯基在社交媒體發文說，俄方本可以選擇「真正的外交手段」，卻發動了新的襲擊。俄空襲的主要目標是烏克蘭電網、發電設施和配電站。烏西部沃倫州、伊萬諾-弗蘭科夫斯克州、利沃夫州等地相關設施受損。文尼察州、哈爾科夫州、基輔州等地也遭到襲擊。部分州的防空行動仍在進行。

圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領烏方代表團出席。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

烏克蘭能源部長什梅加爾（Denys Shmyhal）說，在俄羅斯襲擊烏克蘭西部布爾什廷斯卡（Burshtynska）和多布羅特維爾斯卡（Dobrotvirska）發電廠後，基輔已向波蘭請求緊急援助。

烏克蘭空軍7日上午在社交媒體發文說，6日晚至7日凌晨，俄軍使用包括兩枚「鋯石」高超音速導彈在內的39枚導彈和408架無人機對烏關鍵基礎設施發動大規模空襲。

烏克蘭國家電力公司和烏克蘭第一副總理兼能源部長什梅加爾此前也說，俄羅斯當天對烏克蘭能源設施發動新一輪大規模襲擊。烏克蘭全國實施緊急輪流停電措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

