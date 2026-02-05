澤連斯基稱烏軍累計5.5萬人陣亡　另有「大量人員」失蹤

美俄烏新一輪三方會談召開之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在法國媒體2月4日播出的採訪中稱，烏克蘭士兵在對俄戰爭中的陣亡人數，估計為5.5萬人。



圖為2026年2月4日，美國、俄羅斯和烏克蘭代表團在阿聯酋首都阿布扎比會面，就結束俄烏戰事舉行的第二輪三方會談。（UAE Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS ）

澤連斯基接受法國電視二台（France 2）訪問時提供上述數據，稱數字來自烏克蘭官方統計，當中包括職業軍人和義務兵。但除此以外，還有「大量人員」被官方認定為失蹤。

路透社報道，澤連斯基曾在2025年2月接受美國全國廣播公司（NBC）採訪，當時提到烏克蘭戰爭死亡人數，稱超過4.6萬名烏克蘭軍人陣亡。

美俄烏新一輪三方會談 烏方稱首日「富有成效」

與此同時，烏克蘭與俄羅斯的談判代表在美國斡旋下，正在阿布扎比閉門舉行新一輪對話，尋求達成結束戰事的共識。烏克蘭首席談判代表、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，首日會談的「富有成效」，重點集中具體步驟和切實可行的方案。路透社報道，一名美國官員也稱會談富有成效，並表示對話將於5日上午繼續。

澤連斯基在晚間視像講話中表示，這次會談至關重要，必須促成真正的和平，而不是給俄羅斯提供繼續戰爭的新機會。他表示，烏克蘭的夥伴必須加大對莫斯科施壓。