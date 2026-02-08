美國女新聞主播母親遭綁架　付贖死線屆滿後她求放人：我們給錢

美國全國廣播公司（NBC）主播格思里（Savannah Guthrie）2月7日在社交平台Instagram上傳一段最新影片，懇請有可能綁架自己母親的匪徒放人，稱自己有收到對方傳訊，而自己一家願意為換回母親而付錢。



格思里的母親Nancy Guthrie今年84歲，向來在亞利桑那州北部城市圖森（Tucson）獨居。她1月31日晚乘車到女兒家吃晚餐，但翌日失去聯絡。格思里在這段影片中未提及更多細節，但強調母親對自己家庭珍貴。今次是她繼5日拍片回應綁架案後，發布的最新影片。

警方在格思里拍片求綁匪放人後表示，尚未安排簡報會說明案情，但會在有更多突發消息後立即開簡報會。

在Nancy失聯數日後，至少3間傳媒收到懷疑是勒索信的通知，其中有兩封勒索信分別在2月2日與6日被送到當地一間電視台，截止日期分別是5日與9日，並且僅在最先收到的勒索信中有要求贖金。美國聯邦調查局（FBI）介入調查，稱人員正在驗證勒索信真實性，目前尚未證實這兩封信件是否出自同一人之手，也尚不清楚兩封信是否有關聯。

2026年2月6日，圖為美國聯邦調查局發布尋人啟事，另附5000美元感謝費以求獲得協助尋回美國新聞女主播格里斯的母親Nancy。（X@FBIPhoenix）

當地電視台人員指，兩封信均未附有Nancy尚在人間的證據，強調首封信描述她安好，並未提供Nancy的照片。此外，第二封信較首封勒索信差異大，其中未揚言索要錢財，認為肯定不是要求格思里付贖金，僅是為證明兩封信均由同一人發出，並且第二封信有表明，肉參在前一封付贖死線屆滿後，有遭到一些傷害。

警方在調查後發現Nancy居所的門外閉路電視遭斷線拆除，心臟起搏器應用程式更突然與手機斷線，還在寓所門廊發現血漬，經檢測確認屬於事主，進而懷疑她在半夜被人帶走，認為她可能被綁架或劫持。不過調查人員相信Nancy依然生還，致力將她帶回家。