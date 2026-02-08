NHK：高市早苗執政聯盟將贏得眾議院至少三分二席位
撰文：藺思含
出版：更新：
日本放送協會（NHK）預測，由高市早苗領導的執政聯盟將贏得眾議院至少三分二席位。
日本放送協會\較早前公開的票站調查顯示，日本首相高市早苗領導的自民黨及其執政聯盟夥伴維新會預計將贏得眾議院465個席位中的302至366席，當中，自民黨的席位預計將從198席大幅增加至274至328席，有望單獨獲得三分二席位。這將令自民黨執政聯盟能夠繞過在參議院缺乏多數支持的法案——如果關鍵法案和預算在上議院被否決，下議院則可以三分之二多數推翻。
與此同時，由立憲民主黨和公明黨在選舉前組建的反對黨「中道改革」聯盟預計席位將大幅減少至37至91席，此次敗北可能導致兩黨共同代表野田佳彥辭職。
高市在選舉中承諾暫停徵收8%食品銷售稅兩年以幫助日本家庭應對價格上漲，令投資者擔憂政府如何在高額負債的情況下為該計劃出資。
FGS環球諮詢公司董事總經理稲田誠士說：「如果高市大獲全勝，她將擁有更多政治空間來兌現關鍵承諾，包括消費稅減免。」他指：「市場可能會在接下來的幾天內做出反應，日元可能會面臨新的壓力。」
