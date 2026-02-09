日本眾議院選舉｜高市早苗帶領自民黨破紀錄大勝　稱內閣維持不變

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝，她在選舉後當日透露新一屆內閣人事安排將維持不變。此外，高市還將在9日與日本維新會黨首吉村洋文舉行會談，確認繼續聯合執政，並在當晚於自民黨總部會見傳媒，簡報今後執政方針。



高市早苗在8日的電視節目中談及人事安排，稱「現任閣僚上任才三個多月，他們的政績逐步顯現，不打算換人」，表示如果目前僅停留在閣外合作的維新會提出派人擔任閣僚的想法會予以考慮，再次呼籲「在內閣中共同承擔責任」。

圖為2026年2月8日，日本首相高市早苗在自民黨總部，為該黨當選候選人的名字貼上紅花。（Reuters）

高市早苗在日前舉行的眾議院選舉中，領導自民黨獨得眾議院三分二議席，打破前首相中曾根康弘在1986年取得300個議席的紀錄，亦是自民黨1955年創黨以來所奪得的最多議席。

由立憲民主黨和公明黨組建的反對黨「中道改革」聯盟，所得席次較選前的172席大幅萎縮，只獲得49席。兩位聯合黨首野田佳彥和齊藤鐵夫今日上午將召開記者會，就選舉結果發表看法，預計將在下午的高層會議上就自身的去留作出說明。