日本大選｜自民黨獨佔三分二席次　野田佳彥稱為「中道」慘敗負責

日本眾議院選舉投票2月8日在大雪下舉行，執政自民黨大勝。日本放送協會（NHK）的即時點票結果顯示，自民黨在465個議席中取得至少310席，單獨取得三分之二席次，為戰後首次有單一政黨贏得眾議院超過三分之二的席次。至於與其他政黨共組的執政聯盟，對上一次奪得三分之二議席也已是2017年。共同社報道，首相高市早苗最快將在18日的特別國會上被選為第105任首相，並立即著手組建內閣。



前外相岡田克將敗選歸因「高市旋風」

截至日本時間9日凌晨1時42分，NHK的即時點票結果顯示，自民黨至少獲得313席，共組執政聯盟的日本維新會也取得32席。相較之下，由立憲民主黨和公明黨組建的反對黨「中道改革」聯盟，所得席次較預測大幅下降，只獲得44席。

共同社報道，代表「中道改革」聯盟出戰三重縣第3區的前外相岡田克，落選已成定局。岡田於9日凌晨向支持者致歉，稱敗選原因為「高市旋風」和「網路」。

2026年2月8日，日本「中道改革」聯盟的兩位領導人：立憲民主黨黨首野田佳彥、公明黨黨首齊藤鐵夫會見記者。（Reuters）

野田佳彥：9日開會表明去留

共組「中道改革」聯盟的立憲民主黨黨首野田佳彥、公明黨黨首齊藤鐵夫於凌晨表示，兩人將會為選舉結果負責，即將召開執行委員會會議。野田佳彥8日曾稱，9日將召開高層會議，會就自身去留表明態度。他強調「屆時將明確表達自己的想法」。

共同社報道，自民黨恢復在2024年10月眾院選舉中失去的單獨過半數。高市早苗曾表示，若無法達到設為勝負線的執政黨過半數就下台。「中道」聯合黨首野田佳彥則以勢力超過發佈公告前、成為相對第一大黨為目標。

2026年2月8日，日本東京，圖為眾議院選舉當日，選民來到票站投票。（Getty）

根據共同社截至晚上9時的統計，投票率為56.24%，可能比上次高出2個百分點。提前投票人數為2701萬人，比上次增加約606萬人，創歷史新高。此次眾院選舉有11個政黨的1,284人參選，其中女性候選人為313人，比例24.4%也是史上最高。

共同社指出，儘管執政黨在參院議席數未過半，但即使法案在參院遭否決，也可憑藉眾院三分之二以上贊成再次表決通過並使之成立。在特別國會，執政黨將推進落實競選承諾，如為強化情報管理功能而設立「國家情報會議」等。三分之二也是國會發起修憲動議所需的議席數，執政黨還將主導修憲討論。