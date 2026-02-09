高巿早苗稱日美同盟潛力無限　特朗普祝賀帶領自民黨選舉大勝

帶領自民黨贏得眾議院選舉的日本首相高市早苗，2月8日受訪時談及下月訪美與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤時，稱將推進日美在經濟及安保上合作。對於特朗普在社交平台就日本眾院選舉發文，對她及執政聯盟表示支持，高市早苗也發帖表示感謝，稱「日美同盟的潛力無限」。特朗普其後在社交平台發文，祝賀高巿早苗帶領自民黨在選舉中大勝，稱為支持對方和其執政聯盟感到榮幸。



圖為2026年2月8日，在日本自民黨在東京的總部，日本首相、自民黨總裁高市早苗在候選人的名單前會見記者。（Reuters）

特朗普讚高市廣受愛戴 提前大選決定大膽而明智

共同社報道，高市早苗受訪時表示，對於預定3月的日美元首會談，她強調「必須在經濟安全保障上合作」。她也談及成功採集了南鳥島周邊的含稀土淤泥，表示「希望美國也參加，加快速度」。

特朗普其後在社交平台發文稱，祝賀高市早苗及其執政聯盟取得壓倒性勝利，形容對方一備受尊敬且廣受愛戴的領袖，大膽而明智地的提前大選決定取得巨大成功。

特朗普又稱，高市領導的自民黨取得擁有歷史性的三分之二席次，是二戰以來的首次。他對能夠支持高巿及其執政聯盟感到榮幸，祝願對方施政成功。此外，對於熱情投票的日本人民，也將獲特朗普堅定支持。

圖為2026年1月20日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇。（Reuters）

貝森特：高巿是偉大盟友

另外，對於自民黨在眾議院選舉大勝，美國財長貝森特（Scott Bessent）讚揚，指高巿早苗是美國偉大的盟友，獲得特朗普支持且關係良好，又指當日本強大，美國也會在亞洲強盛。