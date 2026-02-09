烏克蘭遭俄羅斯新一輪襲擊　外長促美推動和談：唯特朗普才能止戰

時至嚴冬，烏克蘭上週多次遭到俄羅斯襲擊，城鎮村莊受損，包括其中的能源設施。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台連發數文描述局勢嚴峻，指俄軍過去一週中派出2000架無人機施襲，僅上周六一日就派出400架。烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）接受路透社訪問時，請求美國推動俄烏達成最終的和談，並強調「只有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）才能停止戰爭」。



瑟比加在訪問中提及俄烏和平前景，稱由美國提出的事關和平的俄烏20點和平計劃，仍有數個條款懸而未決，他形容這些條款最為敏感且困難，需要「領導人級的首腦來處理」。

2026年2月7日，烏克蘭基輔，圖為當地受到俄羅斯襲擊後，建築因能源設施受損停電陷入黑暗。（Reuters）

俄烏雙方的談判團隊在上週與阿聯酋進行第二次和平談判，不過未有實質性突破。雙方在領土問題上的爭議未有緩解，即俄羅斯要求烏克蘭割讓頓涅茨克州以東部份領土，但烏克蘭拒絕，早前還強調領土問題需要經過公投決定。

澤連斯基日前表示，美國希望在今年6月前結束俄烏戰爭， 並希望俄烏雙方談判團隊能在接下來一週在美國會面，他還在社交平台發文披露俄羅斯襲擊烏克蘭核電站等能源設施，強調對烏克蘭甚至整個歐洲來說「都很危險」，因襲擊使發電廠的發電能力下降。