自民黨大勝更易推動修憲　日本變「可開戰正常國家」機會增

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得316席，打破前首相中曾根康弘在1986年取得300個議席的紀錄。韓媒就分析，高市早苗向來主張推動修改「和平憲法」，讓日本轉變爲她聲稱的擁有開戰權的「正常國家」，如今自民黨獲得大勝，預料她將更易推動修憲議題，日本轉變爲「可開戰國家」的可能性恐將上升。



韓國《朝鮮日報》報道，根據日本法律，如果要提出憲法修正案，就需要參眾兩院各自三分之二以上議員同意，之後再交由公投確定。而如今日本自民黨在眾議院取得316席，超過在眾議院提出修憲案門檻的310席位，有利推動修憲議題。

▼日本眾議院選舉後各黨派席位分布▼

儘管執政聯盟在參議院擁有席位尚未過半，修憲能否跨過最後程序門檻仍存在挑戰，但自民黨大勝將顯著強化議題主導權，使修憲討論更容易推進，並對參議院與在野黨形成更大政治壓力。

2026年2月8日，日本東京，圖為一名途人路過投票站外的一個展示有眾議院候選人的展示板。（Getty）

此外，與自民黨共組執政聯盟的維新會，在去年與自民黨達成協議，兩黨同意就修改日本憲法第九條與創設緊急事態條款進行討論。憲法第九條寫明日本不承認國家有交戰權，以及不保持陸海空軍及其他戰爭力量，這與自民黨將自衛隊寫入憲法的主張相矛盾。