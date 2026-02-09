馬朝旭：中國擔任2026年APEC東道主　意義遠超亞太範疇

中國傳媒2月9日引述外交部副部長馬朝旭稱，中國擔任2026年亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）東道主，意義遠遠超出APEC本身，也遠遠超出亞太範疇。



包括新華社、人民日報和中新社在內傳媒報道，馬朝旭在北京接受媒體採訪時表示，當今世界變亂交織、動盪加劇，單邊主義、保護主義抬頭，國際經濟貿易秩序遇到嚴峻挑戰，亞太地區面臨何去何從的抉擇，國際合作面臨不進則退的考驗。

圖為中國外交部副部長馬朝旭。（中國外交部圖片）

馬朝旭說，作為區域合作的引領者、多邊主義的捍衛者、世界經濟的主引擎，中國舉辦APEC第三十三次領導人非正式會議，充分體現了負責任大國的擔當，不僅將為亞太區域合作注入強大動力，也將為全球經濟增長與國際合作提供更多的確定性、穩定性和正能量。

他指，今年既是APEC「中國年」，也是「十五五」規劃的開局之年。當前，中國經濟穩定向上、結構向優、動能向新，已經邁上140萬億元人民幣的台階。展望「十五五」時期，中國將進一步深化改革，擴大對外開放。

馬朝旭還稱：「作為APEC東道主，我們將發揚歷史主動，引領塑造區域經濟一體化，推動建設亞太共同體，為構建新發展格局、促進高質量發展營造良好的外部環境。」