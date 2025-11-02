APEC｜高市早苗見台灣代表　分析：沒牌也敢越線　踢到中國鋼板上

高市早苗發起擔任首相以來的首個對華挑釁。她是在日本國力相對最弱的時候拿台灣問題對中國冒險賤招的，她賭的是鑑於中美之間博弈的大形勢，中國並不願意升級中日衝突。如何應對高市早苗這個弱勢日本里的弱勢自民黨政府的「強硬表演」，是中國外交的一個課題。



高市塑造自己的強硬形象，最容易吸引眼球的就是在靖國神社和台灣問題這兩個方向上做手腳。因為靖國神社的事情會同時遭到中韓等多國的強烈反對，西方輿論也不支持，她的忌憚在增多。而操弄台灣問題，她會覺得危機的敞口比較小，所以上台不久先就台灣問題向中方發難了。

她連續兩天在社媒發佈兩條APEC會議期間與台灣當局人員的合照，並稱對方台灣「總統府資政」。在台灣問題上，中方與高市早苗面臨接下來複雜的交手。必須看到，日本在台灣問題上的真實存在感很小。也就是說，日本既無能力、也不敢對「保衛台灣」做某種承諾，它也無對台軍售。在台海一旦爆發戰爭，美軍一旦參戰的情況下，日本敢不敢給美軍提供某種後勤支持或協助，也是個懸念。

日本目前就台灣問題給中國搗亂，主要是通過一些含糊的外交表態，通過措辭的變化刺激中國大陸。高市早苗應該不敢在台海方向做根本性的戰略調整，那樣的話，她會掀翻中日關係，中國勢必進行排山倒海式報復，這不是日本社會目前從她那裏所希望的。

共同社周六發布評論，稱「務實是日本新首相高市處理對中關係的關鍵」。大家都知道高市是對華強硬派，因而日本政壇和輿論都希望在一定程度上制約她的對華挑釁。日本自民黨的長期盟友公明黨拒絕與高市早苗聯合執政，原因之一就是他們對高市的對華態度不認同。

基於以上分析，很多人認為高市早苗會以小步走的方式，對中國進行挑釁，其目的首先是保持自己的強硬形象，其次是為日本增加軍費創造更多藉口，挑動日本輿論對突破和平憲法的支持。在這個過程中，她會試圖保持日本對華關係「斗而不破」，因為她沒有政治資本領導一場轟轟烈烈的日本「對華鬥爭」，一旦中日關係形成失控的猛烈衝突，對她的地位就決不會是有益的，而是很可能極大動搖她的執政基礎，斷送她的首相職位。

通過高市早苗這次囂張的挑釁，中國首先無需對她執政期間中日關係進一步改善報任何幻想。我們長期對她的「反華」認識沒有錯，她執政期間註定會是中日關係的一個低潮期。然後我們需要為應對她的挑釁制定多種方案，包括嚴厲警告，適度敲打，以及強烈反擊。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

不同策略可根據不同情況適時推出，我們始終要有很強大的自信：日本已無能力影響中國的復興大業，在台海問題上，它尤其軟弱無力。我們對日政策的目標應當是促使東京認清中美博弈的大格局，真正圍繞日本的利益審時度勢，而非慣性地越走越錯，最終給自己招來災難。

本文獲微信公眾號《胡錫進觀察》授權轉載

