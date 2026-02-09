葡萄牙總統大選｜社會黨塞古羅勝選　路透社：極右翼雖敗猶榮

葡萄牙社會黨候選人塞古羅（António José Seguro）在星期天（2月8日）的第二輪投票中以壓倒性優勢擊敗極右翼、反建制派對手文圖拉（André Ventura），贏得葡萄牙總統大選，任期為五年。



路透社報道，近日連綿不斷的雨水並未阻擋選民的熱情，星期天的投票率與1月18日的第一輪投票基本持平。

在已統計的95%選票中，塞古羅獲得66%，文圖拉獲得34%。這比文圖拉所屬的政黨「夠了」（Chega）去年大選的成績（22.8%）好得多。

里斯本和波爾圖等大城市的選票將最後統計。兩項出口民調顯示，塞古羅的得票率在67%至73%之間，文圖拉的得票率在27%至33%之間。

2026年2月8日，葡萄牙社會黨候選人塞古羅（António José Seguro）在第二輪投票中以壓倒性優勢贏得葡萄牙總統大選，任期為五年。（Reuters）

去年的葡萄牙大選中，社會黨得票率為23.4%，夠了黨得票率則達22.6%。

63歲的塞古羅告訴記者：「葡萄牙人民今天的反應，他們對自由、民主和國家未來的承諾，讓我深受感動，也讓我為我們的國家感到驕傲。」

儘管敗選，文圖拉的支持率卻有所上升，這反映出極右翼勢力在葡萄牙乃至歐洲大部份地區的影響力日益增強。

文圖拉告訴記者：「整個政治體系，無論左翼還是右翼，都聯合起來反對我。即便如此，我相信右翼的領導地位今天已經確立並鞏固。我希望從今天起領導他們。」

葡萄牙總統的職位主要為禮儀性，但也擁有一些關鍵權力，包括在特定情況下解散國會和否決立法。

一些分析人士認為，保守派對塞古羅的支持，加上文圖拉的反對率高達三分之二，可能表明即使夠了黨在下次大選中勝出，中間派聯盟也會阻止其執政。

本文獲《聯合早報》授權轉載

