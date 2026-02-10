美國副國務卿出訪歐洲多國　討論資助盟友推廣言論自由

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將資助與華盛頓結盟的歐洲國家推廣言論自由舉措。



路透社報道，美國國務院負責公共外交的副國務卿羅傑斯（Sarah Rogers）本週訪問都柏林、布達佩斯、華沙和慕尼黑，與歐洲官員及其他人士討論言論自由和數碼自由議題，反擊美國所謂歐洲「審查制度」法規是羅傑斯此行的重點。

美國官員強烈反對歐盟的《數碼服務法案》和英國的《網絡安全法案》等在線法規，稱這些法規扼殺言論自由，尤其是對移民政策的批評，而且給美國科技公司施加繁重的要求；支持者則認為這些法規旨在打擊網絡上的仇恨言論、虛假信息和錯誤信息。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩會見美國總統特朗普。（Reuters）

羅傑斯9日在布達佩斯的一個小組討論會說：「我的辦公室的運作方式將有所不同，我們將對所有工作都保持非常坦誠和透明的態度。」她強調，她的職責賦予她如何使用撥款的權力。

「我希望在西方盟國民主國家促進言論自由，……這就是我撥款的目的所在。」

英國《金融時報》上週的一篇報道引述知情人士的話稱，羅傑斯曾與英國反對黨改革黨成員討論一項計劃，旨在資助與特朗普「讓美國再次偉大」政策相符的智庫和慈善機構。

當被問及這篇報道時，國務院發言人沒有證實具體的資金情況，但稱該計劃是「透明、合法的資源使用，旨在促進美國在海外的利益和價值觀。」

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）合照。（Reuters）

特朗普政府去年12月發佈的《國家安全戰略》指出，歐洲領導人正在審查言論自由，並壓制反對移民政策的聲音，華盛頓稱這些政策可能導致歐洲大陸面臨「文明滅絕」。隨後，美國對一名前歐盟委員和四名反虛假信息活動人士實施簽證禁令，華盛頓稱這些人參與審查美國社交媒體平台。歐洲領導人譴責這些禁令，並捍衛歐洲就外國公司在當地運營方式立法的權利。

美國官員還與歐洲極右翼政黨接觸，他們認為這些政黨是網絡規則的打擊對象，辯稱合法的反移民觀點以防止仇恨言論的名義遭到審查。

白宮發言人萊維特曾在去年9月9日表示：「總統特朗普（Donald Trump）不排除動用美國經濟與軍事力量捍衛全球言論自由」。(Reuters)

羅傑斯9日與匈牙利民族主義總理歐爾班（Viktor Orban）的一名高級幕僚一同出席活動，她表示特朗普政府在移民等問題上與歐洲大多數民眾的看法並不矛盾，並引述了她未具體說明的歐洲國家民意調查數據。

羅傑斯說：「美國政府不僅通過我，也通過其他途徑，一直積極致力於言論自由議題，因為沒有言論自由就無法實現自治；如果公共領域禁止表達觀點，那就無法進行民主協商。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

