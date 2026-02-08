內塔尼亞胡擬2.11會晤特朗普　料商美伊核協議談判內容

美國與伊朗兩國代表團2月6日在阿曼就伊朗核協議進行談判，雙方表示預料很快會再次召開會談。以色列總理辦公室7日表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將在11日訪問美國並會晤總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），討論美伊會談的內容，若能成事，將是他在特朗普重返白宮後，雙方進行的第7次正式會談。



路透社引述一名獲得德黑蘭釋出的談判內容的地區外交官指出，伊朗在與美國的談判中堅持德黑蘭擁有「進行鈾濃縮的權利」，此外，美伊談判中未提到德黑蘭的導彈能力。

另一方面，以色列總理辦公室在帖文中引述內塔尼亞胡，稱他相信美伊談判中，必須包括限制德黑蘭的彈道導彈能力，以及要求德黑蘭停止支援那些隸屬伊朗陣營的其他武裝團體。

報道預料美以雙方將在2月18日才舉行會面，不過由於伊朗與美國重新進行接觸，美以會談安排就被提前。