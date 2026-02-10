歐洲安全專家：特朗普是破壞國際秩序的「大鐵球」

歐洲主要防務論壇——慕尼克安全會議的主辦方發佈一份報告，直指美國總統特朗普（Donald Trump）「破壞式政治」助長戰後國際秩序瓦解。



《紐約時報》報導，慕尼克安全會議（簡稱慕安會）主辦方星期一（2月9日）在德國柏林發佈的《2026年慕尼克安全報告》認為，世界已步入「破壞性政治」時代，徹底的破壞已成為主流，國際秩序正遭到摧毀。

慕安會主席伊申格爾（Wolfgang Ischinger）在報告前言中說，今年慕安會受到關注，不僅反映了諸多衝突與危機主導着全球議程，也源於美國在國際體系中角色的變化。

報告說，「在許多西方社會，傾向破壞而非改革的政治力量正在壯大」。 其破壞性議程建立在民眾對西方民主機制表現普遍失望、對實質性改革和政治路線修正喪失信任的基礎上。

「但這種破壞能否為提升民眾安全、繁榮和自由的政策真正鋪平道路尚不清楚。」 報告說，人們或許將看到一個由交易性協定而非原則性合作、由私利而非公共利益、由區域霸權而非普遍規範所塑造的世界。

慕安會官員在報告中以異常直率的措辭警告稱，自第二次世界大戰結束以來維繫西方與世界大部分地區的安全秩序，正遭受特朗普與其志同道合領導人的攻擊，並把特朗普稱為「破壞鐵球」（Wrecking Ball）。

美國駐北約（NATO）大使惠特克（Matthew Whitaker）。（Getty）

歐洲安全專家寫道：「諷刺的是，美國總統——這個對1945年戰後國際秩序的塑造貢獻最大的國家——如今卻成了最主要的破壞者。」

「基於此，啟動建設了80多年的戰後國際秩序，如今正遭受破壞。」

他們說：「在特朗普的領導下，美國已基本放棄了『自由世界領導者』的角色。」

美國駐北約代表惠特克（Matthew Whitaker）在報告發佈會上駁斥報告對特朗普的描述。他說：「我沒有看到一個正在遭到破壞的世界。」

惠特克稱特朗普政府「並非試圖瓦解北約」，並暗示特朗普的舉措只是為了迫使歐洲變得更強大。

他說：「當你的孩子還小時，他們依賴你，但最終你會期望他們工作自立，所以對我來說，我們現在正處於這個階段。」

慕尼克安全會議創始於1963年，前身是以跨大西洋夥伴關係為重點議題的「國際防務大會」，如今已發展成為國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。 本屆慕安會定2月13日至15日在德國慕尼黑舉行。

美國副總統萬斯 （JD Vance）在2025年慕安會上就民主和移民等問題嚴厲抨擊歐洲，引發震動。（Reuters）

今年報告的主題為「正遭摧毀」，旨在為即將舉行的第62屆慕安會設定議題方向。 報告認為，徹底的破壞已取代審慎的改革和政策修正，成為當今主流。 本屆美國政府掙脫現有秩序束縛的意圖最為顯眼。

歐洲對俄羅斯的軍事侵略以及特朗普迅速重塑的安全戰略，包括特朗普持續試圖從丹麥手中強行奪取格陵蘭島的擔憂日益加劇，慕安會的氣氛變得更加緊迫。 9日發佈的報告總結了歐洲官員近幾個月來多次表達的擔憂，而且措辭比許多歐洲領導人通常敢於表達的更為尖銳和詳細。

美國副總統萬斯 （JD Vance）在2025年慕安會上就民主和移民等問題嚴厲抨擊歐洲，引發震動。萬斯聲稱，歐洲當前面臨的最大威脅來自其內部，「歐洲正逐漸背離它一些最根本的價值觀」。他對德國移民政策提出批評，點名批評歐盟委員會、瑞典以及美國「非常親密的朋友」英國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

