比亞迪起訴特朗普政府　要求退還自去年4月所有繳納關稅

據法庭文件顯示，中國汽車製造商比亞迪（BYD）已對美國政府提起訴訟，質疑美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）動用廣泛權力徵收關稅的做法，並要求退還自去年4月以來繳納的所有關稅。



路透社2月9日報道，這是比亞迪首次就美國關稅提起訴訟。此前，數千家在美國開展業務的跨國公司也提出類似訴訟，質疑特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收邊境稅的做法。

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

在1月26日提交給美國國際貿易法院的訴訟中，比亞迪的四家美國子公司表示，該法並未授權徵收邊境稅，因為「IEEPA的文本中沒有使用『關稅』一詞或任何含義相當的術語」。比亞迪亦在訴訟中表示，它必須提出獨立訴訟，以保障其獲得已繳納關稅退款的權利。

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

雖然比亞迪不在美國銷售乘用車，但其在美業務包括巴士、商用車、電池、儲能系統和太陽能板。據比亞迪官網顯示，其子公司比亞迪北美公司（BYD North America）在加州蘭加斯特（Lancaster）的貨車工廠僱用了750名員工。