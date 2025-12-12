路透社：印度放寬審批中國專業人士商務簽證　時間縮短至4週內

路透社引述兩名印度官員表示，印度政府已經簡化繁瑣的審批流程，加快發放面向中國專業人士的商務簽證，並將簽證審批時間縮短至不到一個月。專家表示，這些審查導致印度電子產品損失了數十億美元。



一位了解此事的官員表示，簽證問題現在已經徹底解決：「我們已經取消了行政審查環節，商務簽證的審批流程將在4週內完成。」

2025年8月19日，印度總理莫迪（Marendra Modi）在新德里（New Delhi）總理府會晤中國外交部長王毅。（X@narendramodi）

印度觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）估計，嚴格的簽證審查導致印度電子產品製造商在四年內損失了150億美元（約1168億港元）的生產成本，這些製造商從中國進口關鍵機械來製造手機。

2020年，中印兩國在喜馬拉雅山脈邊境發生衝突後，印度幾乎禁止了所有中國公民訪問，並將商務簽證的審查範圍擴大到內政部門和外交部之外。

路透社去年報道，小米等中國大型電子公司在取得印度簽證方面遇到困難。業內高層表示，此類限制打擊了他們在印度的擴張計劃，而太陽能產業也受到了熟練勞動力短缺的衝擊。

2025年8月31日，中國天津，圖為習近平會晤莫迪。（新華社）

印度總理莫迪（Marendra Modi）今年對中國進行七年來的首次訪問，會見國家主席習近平，討論了改善兩國關係的途徑。此後，政府開始簡化審批程序。