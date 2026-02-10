日本防相小泉進次郎：黨內無人反對修憲　應盡早促成投票機會

日本執政自民黨在眾議院選舉獲得壓倒性勝利後，日本防衛相小泉進次郎2月10日表示，修憲是自民黨的基本方針，稱「黨內沒有反對修憲的人。應盡早向國民提供能促成國民投票的機會」。



日本《憲法》的修改程序包括國會提議修憲與國民投票兩關，即若果在參眾兩院獲得全體議員中三分之二以上贊成，將由國會提議修憲，向國民提出修憲草案，然後在60至180天內舉行國民投票，即公投。若果有效投票總數內過半數贊成，修憲草案將獲認可。

小泉進次郎（Getty）

據共同網報道，對於國民投票，小泉進次郎強調：「無論贊成修憲的人，還是反對的人，都可以表態。若形成能夠進入程序的環境，就應迅速為實現而採取行動。」

他還質疑說：「大概沒有如此長時間未修憲的國家吧。」

至於日本首相高市早苗提倡把自衛隊寫入《憲法》第九條，報道指，小泉進次郎迴避明確表態。

中國外交部發言人林劍2月4日在例行記者會指，日本的修憲問題一直受到國際社會和亞洲鄰國的高度關注，中方敦促日方深刻反省侵略歷史，傾聽國內民眾和平反戰的聲音，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。