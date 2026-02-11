美眾議院通過保護台灣法案 威脅將北京逐出國際金融系統
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國眾議院2月9日以395票支持對2票反對，壓倒性通過《保護台灣法案（PROTECT Taiwan Act）》。根據法案，如果北京的行動威脅台灣安全或對美國利益構成危害時，華府應作出行動，將北京排除在國際金融機構之外。
上述法案指出，美國總統可以因應北京舉動對台灣安全、經濟體制或社會體制造成威脅，或北京舉動危害美國利益時，向國會作出通報。而美國將依照法案做出行動，將北京代表驅逐出六個不同的國際金融組織。
這一法案由眾議員Frank Lucas提出，並在去年首次送審，下一步將轉交參議院表決，之後再由總統簽署成為法律才能正式生效。
法案提及的六個國際金融組織分別為，二十國集團（G20）國際清算銀行(BIS)、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監管委員會（Basel Committee on Banking Supervision，BCBS）、國際保險監管者協會（International Association of Insurance Supervisors）、國際證監會組織（International Organization of Securities Commissions，IOSCO）。
