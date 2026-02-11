哥倫比亞總統：乘直升機途中險遭暗殺　更改航線公海上飛4小時

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）星期二（2月10日）說，他9日晚乘直升機前往科爾多瓦省（Córdoba）途中，因面臨暗殺威脅而被迫改變航線，在公海上空飛行四小時後才在非預定地點降落。



新華社報道，佩特羅10日在科爾多瓦省蒙特里亞（Montería）舉行的內閣會議上說，因擔心直升機遭到地面火力襲擊，他未能按計劃在預定地點降落。

佩特羅說：「我不得不承認，我是在躲避暗殺。9日晚預定降落的地點甚至沒有開啟照明信號。為確保安全，我們在公海上空飛行了四小時，最終在非預定地點降落。」

佩特羅透露，當時他的子女也在飛機上。據佩特羅描述，自他2022年執政以來，一個「新的販毒集團」一直在策劃針對他的暗殺行動。

2026年2月3日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在白宮會晤哥倫比亞總統佩特羅。（Reuters）

另據當地媒體報道，哥倫比亞參議員基爾奎（Aida Quilcue）及她的安保團隊成員10日在行經考卡省（Cauca）東部連接托托羅市（Totoro）與因薩市（Inzá）的公路時失聯。

哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）隨後在社交媒體上說，政府已動員全部武裝力量搜尋基爾奎。數小時後，桑切斯說，當地衛隊已經找到基爾奎及安保團隊，所有人都平安。

本文獲《聯合早報》授權轉載

