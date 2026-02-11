索馬里客機衝出跑道停海灘　55人全生還　機長迅速反應獲讚｜有片

索馬里首都摩加迪沙（Mogadishu）的國際機場周二（2月10日）發生驚險意外，一部出現技術故障的客機進行迫降時衝出跑道，所幸最後順利停在海灘淺水區，雖然機翼折斷，但飛機沒有發生爆炸，機內55人全部生還，機長反應因此大受讚揚。



索馬里民用航空局（Civil Aviation Authority，CAA）稱，這架原定飛往邦特蘭（Puntland）的福克50型（Fokker 50）飛機的機組人員在周二早晨從摩加迪沙起飛後不久報告出現問題，並要求返回機場。

飛機隨後折返，企圖降落摩加迪沙機場，但未能在跑道上停下，滑出跑道區域，最終在附近海灘的淺水區停下來。

網民在X上發布的影片顯示，乘客正離開飛機，從印度洋岸邊的殘骸處走開。報道指，無人受重傷。

航空公司Starsky表示，飛行員在緊急情況下的迅速反應對拯救50名乘客和5名機組人員至關重要。