英國飛以色列客機現「恐怖分子」WiFi　頑童惡作劇驚動戰機升空

一架客機從英國飛往以色列的匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）客機出現名為「恐怖分子」（terrorist）的WiFi熱點，相關部門接獲報案後出動戰機升空攔截，直至飛機安全降落以色列，之後發現竟然是來自小朋友的惡作劇。



包括Ynet在內以色列媒體報道，周日（2月8日）中午，從倫敦盧頓機場（Luton Airport）出發的維茲航空W95310航班客機飛行途中，2名乘客報稱發現手機上出現名為「恐怖分子」的WiFi熱點，以色列方隨後派遣戰機緊急升空。

報道指，經調查，這是一對夫婦的兒子，偷改父母手提電話的熱點名稱。

2025年2月11日，一架維茲航空飛機降落在匈牙利布達佩斯李斯特國際機場。（Reuters）

FlightRadar資料顯示，這架客機在地中海上空、賽普勒斯（Cyprus）南方盤旋3圈，讓以色列戰機與安全部門評估情況。

飛機最終安全降落在以色列本古里安機場（Ben-Gurion Airport），不過每名乘客及其隨身物品都需經炸彈搜查犬（Bomb-sniffing dogs）和安全人員的徹底搜查。