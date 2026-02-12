荷蘭法院下令查安世半導體　中國外交部：問題根源在荷方

荷蘭法院下令就晶片製造商安世半導體（Nexperia）管理不善的問題展開調查，法院同時允許荷蘭政府2025年10月介入接管公司的歐洲管理團隊繼續留任。安世半導體的中國公司聞泰科技其後發聲明表示對判決「極為失望與強烈不滿」，將「繼續通過一切合法途徑，堅定不移地爭取徹底恢復對安世半導體的全部合法控制權與治理權。」



中國外交部發言人林劍2月12日主持例行記者會時回應指，中方主管部門已多次就安世半導體問題闡明立場，指出安世半導體問題的根源是荷方對企業經營的不當行政干預引起的。

中方認為，荷方應為企業儘快解決內部糾紛、維護全球半導體產供鏈穩定暢通創造有利條件。中方將繼續支持中國企業維護自身的正當合法權益。

2025年10月，荷蘭經濟事務部引用《貨物供應法》（Goods Availability Act）賦予的權力，以國家安全和歐洲經濟安全為由，接管安世半導體的管理權。

荷蘭媒體引述政府內部人士報道，此舉旨在防止安世半導體洩漏晶片相關知識產權，並將業務轉移到中國。

2026年2月11日，圖為中資企業聞泰科技的標誌。（聞泰科技官網）

路透社2月11日報道，阿姆斯特丹企業商會法官在書面裁決中表示：「安世半導體目前的首要任務是維持穩定，以便其能夠恢復內部關係、生產鏈以及對客戶的交付。」

法院表示，在預計持續數月的調查期間，2025年10月份實施的緊急措施將維持生效，這些措施包括暫停前行政總裁兼聞泰科技創辦人張學政的職務，以及將股東投票權暫時移交給荷蘭法院指定的管理人。

報道指，在聞泰科技履行其在馬來西亞擴建封裝設施的計劃，確保其客戶獲得非中國晶片供應之前，它幾乎沒有機會重奪安世半導體的控制權。

2026年1月14日，荷蘭尼美根（Nijimegen），晶片製造商安世半導體（Nexperia）總部前旗幟飄揚。該公司歐洲管理團隊及其中國母公司聞泰科技的律師在阿姆斯特丹法庭對薄公堂，法官們正在權衡是否下令對Nexperia歐洲高層提出的管理不善指控展開全面調查。（Reuters）

聞泰科技其後發聲明回應：「我們注意到，企業法庭的裁決已將調查範圍擴大至安世半導體現任臨時管理層。同時確認了我司在爭議事項上的多項主張。我司敦促企業法庭全面並公正地調查本案，並對安世半導體的現任管理層的一系列不法行為進行徹查，還原事實真相，追究相關人員責任。」