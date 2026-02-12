港媒：特朗普將於4月初訪華 中美有望延長貿易休戰期
撰文：王海
出版：更新：
《南華早報》引述知情人士2月12日報道，中國與美國準備將雙方在韓國釜山達成的貿易休戰協議延長至多一年。國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將於4月初在北京舉行會晤。
2025年10月，中美領導人在釜山舉行雙邊會面後達成一項貿易休戰協議。自休戰協議生效以來，中國已恢復購買美國大豆。
報道引述消息人士稱，延長這項持續數月的貿易休戰協議將讓中美峰會能夠圍繞短期經濟成果展開，包括爭取中方確認新的採購承諾。
報道指，由於越來越擔心能否保住國會的多數席位，特朗普正積極尋求在11月中期選舉前在中美貿易上取得實質成果。2月4日，特朗普與習近平進行了近兩個小時的通話，通話後他表示，北京正考慮向美國購買更多大豆。
據四位知情人士透露，特朗普預計4月初訪問中國。據兩位知情人士透露，最初考慮的抵達日期是3月31日，屆時將與習近平主席在4月首周舉行雙邊會晤，此次訪問預計為期約三天。
消息人士指，具體時間仍在商討中，因為北京方面正考慮清明節（4月5日）前後的行程安排。
儘管白宮和北京方面尚未正式確認最終日期，惟多位消息人士表示，他們預計特朗普4月初訪華的時間窗口將會得到確認。
美媒：特朗普將於4月首周訪華 白宮官員：習特會日期未確定英媒：中國警告美國 對台軍售或影響特朗普4月訪華中美元首通話 特朗普：與習近平談貿易及台灣議題 期待4月訪華中美元首通話 習近平強調台灣是最重要問題 籲美方慎重處理軍售