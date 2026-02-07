英媒：中國警告美國　對台軍售或影響特朗普4月訪華

據英媒報道，美國正計劃向台灣出售武器，中國政府曾私下警告稱，這可能會危及總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）原定今年4月進行的訪華計劃。



報道指，繼2025年12月公布對台軍售計劃後，特朗普政府正在籌備一套包含四套系統的軍售方案。

特朗普計劃今年4月訪華，中國政府已就這套軍售方案向美方表示嚴重關切。報道引述三位知情人士指，中方已告知美方，這筆軍售可能會破壞這次訪問。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。(Reuters)

報道提到，國家主席習近平2月4日在與特朗普的通話中提到對台軍售問題。據外交部發布的消息，習近平在通話中強調，美國「務必慎重處理對台軍售問題」。

報道引述幾位知情人士指，該方案的規模可能高達200億美元（約1563億港元），但也有人謹慎地指出，最終數字尚未確定，可能更接近去年12月公布的111億美元（約865億美元）。

該軍售方案將包括四套系統。除了用於攔截來襲導彈的「愛國者」（Patriots）導彈防禦系統外，美國還將允許台灣購買更多先進的國家先進地對空導彈系統（NASAMS），以及另外兩套武器系統。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

幾位知情人士表示，特朗普政府原計劃在2月就該方案通知國會。但一些專家認為，特朗普會推遲這項行動，直到他結束訪華之後。