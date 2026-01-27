習近平晤訪華芬蘭總理　強調中歐是夥伴而非對手

1月27日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的芬蘭總理奧爾波，王毅亦有參加會見。習近平稱，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。



習近平指，芬蘭是最早同新中國建交的國家之一。建交76年來，無論國際形勢如何變化，中芬關係始終平穩發展，堅持相互尊重、平等相待、面向未來、合作共贏。中國和芬蘭人民都具有堅韌不拔、自強不息的精神，雙方要增進互信、加強交流、深化合作，助力各自國家發展，為兩國人民帶來更多福祉。

習近平強調，中芬友好互信具有歷史根基。今年是中國「十五五」開局之年。中國將繼續推動高質量發展，擴大高水平對外開放。雙方要加深互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢遊」，提升全球競爭力。芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。歡迎更多芬蘭民眾來華感知既古老又現代的中國。

習近平指，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願同芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

奧爾波表示，芬中傳統友誼深厚，兩國關係建立在相互尊重、相互信任基礎上，得到長期穩定發展。去年雙方共同慶祝建交75周年。芬方企業對赴華合作抱有強烈興趣。芬方願同中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，加深貿易、投資、數字經濟、清潔能源、農業等領域務實合作，增進兩國人民福祉。芬方堅定奉行一個中國政策。芬方欽佩中國發展取得的傑出成就，讚賞中國在國際事務中發揮重要建設性作用，願同中方加強溝通協調，共同維護世界和平穩定。歐中關係保持建設性發展十分重要，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用。