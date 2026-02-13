冬奧｜烏克蘭選手因悼念同胞頭盔遭DQ　澤連斯基：勇氣比獎牌重要

在米蘭冬奧會場上，烏克蘭鋼架雪車運動員Vladyslav Heraskevych因堅持在賽場上佩戴其「悼念頭盔」而被國際奧委會（IOC）取消參賽資格。該頭盔上印有自俄烏戰張爆發以來，因戰爭遇難的烏克蘭運動員的面孔。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymy Zelenskyy）批評了這項決定，為運動員的舉動表示自豪。他認為：「勇氣比任何獎牌更有價值。」



據路透社報道，這位27歲的運動員早前一直在意大利進行訓練，他的頭盔上印有二十多位遇難同胞的頭像。就在比賽即將開始前幾分鐘，他被禁止參賽，並被告知將被取消資格。

然而，國際奧委會其後表示，在主席考文垂（Kirsty Coventry）要求紀律委員會「重新考慮」取消Heraskevych的參賽資格後，Heraskevych得以保留參賽資格並繼續留在米蘭-科爾蒂納冬奧會。

Heraskevych表示：「我被取消了比賽資格。我的奧運時刻就此結束了。」

據國際奧委會稱，他的行為違反了旨在防止運動員在賽場上作出任何政治表態的規則。

《奧林匹克憲章》第50.2條規定：「在任何奧林匹克場館、場地或其他區域，禁止作出任何形式的示威遊行或政治、宗教或種族宣傳。」

國際奧委會早前曾表示，希望Heraskevych能夠參賽，並提出妥協方案，包括允許他在訓練期間佩戴頭盔，以及在比賽期間佩戴黑臂章，但不容許他在賽事期間佩戴該頭盔。

烏克蘭總統澤連斯基在網上發文力挺Heraskevych：「自全面入侵開始以來，已有660名烏克蘭運動員和教練被俄羅斯殺害。然而，目前有13名俄羅斯運動員卻能夠以「中立名義」在意大利參加奧運。他們才是應該被取消資格的人。」