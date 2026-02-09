米蘭冬奧會獲國際奧委會主席讚「最智能」　中國科技支撐功不可沒

在當地時間2月6日舉行的2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會（The Olympic Winter Games Milano Cortina 2026）開幕式上，一段AIGC（人工智能生成內容）動畫串聯起百年冬奧記憶，也預示着科技成為本屆盛會不可或缺的敘事語言。賽場內外，存在感十足的中國科技元素正悄然重塑着奧運的觀賞、參與和感知方式。



賽場內，核心技術重塑賽事體驗。

本屆冬奧會的轉播體驗，因中國AI（人工智能）技術的深度賦能而煥然一新。國際奧委會已基於阿里千問大模型打造奧運史上首個官方大模型，國際奧委會主席考文瑞（Kirsty Coventry）表示，米蘭冬奧會將成為史上「最智能」的一屆奧運會。

當地2月6日，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式在米蘭聖西羅體育場舉行。（中新網）

在賽務支持方面，基於千問大模型推出的「國家奧委會AI助手」面向各國代表團提供多語言賽事服務，回應從資格審核到後勤調度等各類問題，有效打破語言與地域隔閡，提升全球備賽協同效率。

針對雪地轉播難題，中國研發的多模型融合算法將提供更清晰的「子彈時間」定格畫面及新增的「時間切片」特效，令運動員空中翻轉的軌跡一覽無遺；「自動媒體描述系統」能夠生成即時賽事集錦與分析，讓人們更好享受精彩比賽。

運動員同樣「切身」感受着科技進步。中國運動品牌藉助3D掃描建模與AI技術定制比賽服版型，採用新一代防切割材料平衡輕量與透氣，並以低風阻設計優化比賽用鞋性能，用「貼身科技」助力冰雪健兒的每一次拼搏。

賽場外，智能交互傳遞人文温度。

「奧運AI助手」訊息服務為運動員、官員和觀眾提供全天候、多語言的智能問答支持，展現出科技的「温度」。

作為賽事關鍵基礎設施，擁有卓越畫質的中國顯示產品遍佈轉播中心、競賽場館及奧運村，構建起龐大的「屏宇宙」。運動員在賽後可通過現場高清大屏與遠方親友即時連線，分享勝利喜悦——這一被考文瑞特別提及的「運動員時刻」，正是依託中國顯示技術而實現的。

奧運村內，「智能徽章交換站」為傳統互動增添科技趣味。參與者放入徽章後，由大模型驅動的機械手臂根據語音指令抓取徽章球，帶來「拆盲盒」般的驚喜，既保留交換儀式感，亦注入智能交互的新鮮體驗。

對運動員的全方位關懷，還體現在奧運村的智能生活保障中。可感知睡眠狀態的空調、具備翻譯導航功能的AI眼鏡等終端設備，已融入運動員的日常生活動線，為其起居與備賽提供便捷高效的全時保障。

面對本屆冬奧賽區地理跨度最大的挑戰，由中國雲技術支撐的智能交通管理系統在風雪阿爾卑斯山區穩定運行，打通了從城市通往賽場的「最後一公里」。

從提升觀賽體驗的智能轉播，到護航運動員的穿戴裝備；從高效便捷的AI服務，到温暖人心的交互設計——中國科技正以智慧與温度融入賽事、觀賽與生活的諸多場景，為奧林匹克盛事注入新的活力。