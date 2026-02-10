加拿大冬奧女將為國爭光　驚覺欠交功課　寫信向教授求饒

正在就讀麥克馬斯特大學（McMaster University）的加拿大花式滑冰女選手史基扎絲（Madeline Schizas），因參加米蘭冬奧而遲交社會學作業，她寫信向教授說明原因，沒想到對方卻同意她晚交作業，這段經歷在網上曝光後，有人就笑稱：「史上最強遲交作業理由。」



22歲的史基扎絲目前就讀於漢密爾頓的麥克馬斯特大學，這是她生涯中第二次參加奧運賽事，先前曾在2022年冬季奧運參加女子單人花式滑冰項目，最終拿下第18名。

加拿大花式滑冰選手史基扎絲參加奧運驚覺作業沒交，緊急寫信求饒教授爆紅。（IG／Madeline Schizas）

她寫信「求饒」 教授同意遲交並勸專注比賽：

事隔4年，史基扎絲再次叩關冬奧，不過在米蘭冬奧花式滑冰團體賽女子短曲比賽結束後，她赫然發現自己的大學社會學作業還沒交，甚至已過了繳交期限，她在寫給教授的電子郵件中表示：

我昨天參加了奧運，我以為作業是在周日截止，而不是周五。

為了證明自己確實在參賽，她還在郵件中附上了加拿大奧委會的參賽名單連結以及相關新聞報道。沒想到的是，教授竟然同意史基扎絲的遲交請求，並要她好好專注在比賽上，同時祝福她在比賽中創下佳績。

史基扎絲將這段經歷分享在Instagram限時動態，隨即在網上掀起熱議，有網友就留言笑道：「史上最強遲交作業理由。」

