哈馬斯：若以色列繼續襲擊　抵抗力量不會交出武器

哈馬斯表明，只要以色列繼續發動襲擊，抵抗力量就不會交出武器。



新華社報導，哈馬斯高級官員瑪律達維星期四（2月12日）發表聲明說，哈馬斯致力於加沙地帶停火，但以色列仿佛不受任何約束。除非以方遵守停火協議，否則抵抗力量不會交出武器。巴勒斯坦建國後，武器將交 由國家統一管理。

哈馬斯發言人凱西姆同日說，哈馬斯尚未收到加沙停火斡旋方關於武器問題的完整提議，關注武器問題意在掩蓋以方阻撓加沙停火第二階段協議實施的現實。

2026年1月29日，加沙地帶，圖為拉法口岸重開前，有許多貨車聚集在口岸一側。（Vantor Via Reuters）

今年1月，美國宣佈啟動結束加沙衝突「20點計畫」的第二階段，從停火轉向加沙地帶非軍事化、技術官僚治理和重建。美方說，第二階段將開始在加沙地帶展開「全面非軍事化」和重建，主要是解除「所有未經授權人員」的武裝。

《以色列時報》10日報導，以色列國防軍正在制訂計畫，準備在加沙地帶「發動新攻勢，以武力解除哈馬斯的武裝」。

據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門11日發佈的資料，自加沙地帶停火第一階段協議生效以來，以軍在加沙地帶的行動已造成591人死亡、1578人受傷。

