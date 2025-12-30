特朗普晤內塔尼亞胡討論停火次階段　重申哈馬斯須解除武裝

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，12月29日在佛羅里達州與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談，討論推進加沙停火第二階段，及以色列對伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的憂慮。



兩人之後共同會見記者，同稱會晤富有成效。特朗普表示，雙方在大多數事情上都達成一致，包括談到將給予哈馬斯短暫時間以解除武裝，否則必將付出代價。但他表示，雙方對約旦河西岸定居者的暴力問題，看法並不完全一致，但他未有詳述。 另外，內塔尼亞胡稱，將向特朗普頒授「以色列獎」（Israel Prize）以表揚其貢獻。



特朗普：以色列已遵守停火協議

這次會談在特朗普的私人寓所海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行，特朗普再次呼籲哈馬斯解除武裝，並警告如果不按照承諾解除武裝，將會付出慘痛的代價。但他未說明將採取何種措施。

半島電視台報道，雖然內塔尼亞胡被指屢次違反停火協議，但特朗普表示，以色列不應為推動停火協議第二階段的不確定性負責，認為以色列已遵守現有協議。

對於以色列應否恢復對真主黨的打擊，特朗普稱有待觀望，但認同真主黨最近行為不端，所以需觀察事態發展。

就敘利亞問題達成諒解 特朗普稱相信兩國能和睦相處

內塔尼亞胡在會面後表示，以色列渴望確保與敘利亞的邊界和平。特朗普也表示，已和內塔尼亞胡就敘利亞問題達成了某種諒解，相信以色列和敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）能夠和睦相處，他會努力促成此事。

特朗普指以總統正推進特赦內塔尼亞胡 赫爾佐格否認曾通話

兩人正式會面前，特朗普曾在門外向記者表示，希望盡快進入加沙停火計劃的第二階段，但哈馬斯必須先解除武裝，又稱加沙的重建即將開始。

特朗普又再度公開讚揚內塔尼亞胡，稱如果以色列選錯了總理，以色列就不會存在。 他也談及內塔尼亞胡的弊案，認為內塔尼亞胡很難不獲特赦。

他表示，曾與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）通電話，對方稱特赦「正在處理中」。特朗普說：「他（內塔尼亞胡）是一位戰時總理，一位英雄。你怎麼能不赦免他呢？」」

不過，以色列總統辦公室，自內塔尼亞胡提出赦免請求以來，赫爾佐格與特朗普之間並未進行任何對話。

警告伊朗勿重啟核計劃

與內塔尼亞胡步入海湖莊園前，特朗普也向媒體談及伊朗問題，稱聽說伊朗正在重啟核計劃，警告美國將予以打擊。他表示，如果伊朗繼續發展彈道導彈，他支持對伊朗發動攻擊；如果伊朗發展核武器，他支持對伊朗發動快速打擊。特朗普也稱，伊朗想達成協議，並且應該達成協議，但有時事情不會如願。

另外，特朗普表示，希望以色列能夠與敘利亞和平相處。