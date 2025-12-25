哈馬斯否認襲擊以軍　稱以色列編造藉口破壞加沙停火協定

以色列總理府指哈馬斯星期三（12月24日）在加沙南部拉法市用爆炸裝置襲擊以軍。哈馬斯否認指控，並稱以色列編造藉口試圖破壞停火協定。



以色列國防軍星期三稱，以軍在拉法市拆除武裝基礎設施時，一輛軍車遭爆炸裝置襲擊，造成一名軍官輕傷。以色列總理府隨後在一份聲明中指認哈馬斯持續違反加沙停火第一階段協定，稱以方將作出回應。

哈馬斯隨即發表聲明，否認與這起爆炸事件有關。聲明強調，爆炸發生在完全由以色列軍隊控制的區域，那裹沒有巴勒斯坦人。

2025年10月28日，加沙停火期間，哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）搜尋失蹤的以色列人質遺體。（Reuters）

哈馬斯呼籲以色列不要編造藉口破壞停火協定。

自加沙停火第一階段協定10月生效以來，以色列與哈馬斯衝突不斷，互指對方違反停火協定。

加沙衛生部星期二（23日）發佈的數據顯示，第一階段協定生效以來，以軍在加沙地帶行動已造成406人死亡、1118人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

