美國副防長提「北約3.0」：歐洲應擔起自身國防主責

美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby）周四（2月12日）在北約（NATO）國防部長會議上呼籲建立「北約3.0」版本，表示美國仍致力於捍衛北約第五條共同防禦條款，但要求歐洲盟國承擔自身國防主要責任。



美國政治新聞網歐洲版（Politico EU）報道，科爾比在布魯塞爾舉行的北約國防部長閉門會議上表示，美國想要的是「夥伴關係，而不是依賴」。他強調，美國仍將「以更有限和集中的方式」提供歐洲盟國所缺乏的關鍵能力，本屆政府仍然致力於根據北約第五條維護共同防禦。

科爾比也強調，特朗普（Donald Trump，又譯川普）總統領導下的美國，更側重於「保衛美國本土和在西半球的利益，以及加強在西太平洋的威懾力」，北約也必須做出改變。他表示，這意味著「北約3.0」，歐洲盟國將為自己的國防支付更多費用，北約的核心任務是保衛聯盟領土。

2026年2月12日，比利時布魯塞爾北約總部，美國國防部副部長科爾比（Elbridge Colby，第一排右三）、北約秘書長呂特（Mark Rutte，第一排中）與北約各國國防部長合影。（Reuters）

報道指，科爾比的溫和語氣讓部份歐洲盟友鬆一口氣。挪威國防大臣桑德維克（Tore Sandvik）表示，「北約3.0很好地闡釋他的觀點，我們完全同意」。北約秘書長呂特（Mark Rutte）則讚揚科爾比的演講「非常精彩」。

半島電視台（Al Jazeera）報道，呂特在會後表示，相信從長遠來看，美國的「核保護傘將成為歐洲和加拿大安全的最終保障，同時美國在歐洲也將保持強大的常規軍事存在。」