愛潑斯坦專機90次飛英國　英媒：女子進王宮見安德魯「代號」曝光

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件持續延燒，牽涉大量政商名人，據英媒2月13日報道，愛潑斯坦被稱為「蘿莉快運」（Lolita Express）的專機曾90次飛抵英國，其中有受害人指抵達後獲安排送往白金漢宮見英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），報道指，這些女子會以「溫莎夫人」（Mrs. Windsor）的代號進入王室居所。



在英國警方正評估針對安德魯的指控之際，綜合《太陽報》、《每日郵報》報道，至少一名愛潑斯坦案受害人曾獲安排乘坐專機飛往英國，然後被帶到白金漢宮見安德魯，另有消息人士指，其他一些女子被送到英國王室在倫敦的其他居所見安德魯。

報道指，安德魯會向工作人員稱「溫莎夫人很快就會到，請讓她進來，把她帶來。」（Mrs. Windsor will arrive shortly, please let her in and show her up）

↓ 在愛潑斯坦文件內公布的一些安德魯照片 ↓

消息人士向傳媒指，此令工作人員惱怒，因他們被迫接待這些在近乎沒有保安許可下進入王室居所的訪客，「這種情況太頻繁了，他們通常會（在講電話時）翻著白眼，然後答『好，先生』。（yes sir）」、「這總是通過一個隱蔽的員工入口」。

在愛潑斯坦文件中，安德魯被指與文件中的4名女性有牽連，《每日郵報》揭露，愛潑斯坦曾帶一名年輕的羅馬尼亞模特兒，與安德魯在白金漢宮吃私人晚餐，根據文件，愛潑斯坦之後向模特兒稱，安德魯認為她「很漂亮」，又指「無男人會看你的衣服，他們會看穿它。」（No man looks at your clothes, they see through them.）

2025年4月20日，英國溫莎堡，前約克公爵安德魯出席傳統的復活節週日晨禱儀式。（Getty）

英國前首相白高敦（Gordon Brown）呼籲警方對安德魯展開刑事調查，他稱來自各地的女孩在英國遭販賣，形容是「迄今為止最大醜聞」。