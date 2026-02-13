美媒：美國派第二艘航空母艦往中東

美國媒體星期四（2月12日）引述消息人士說，美軍當天從加勒比海調遣一艘全球最大的航空母艦駛向中東，這意味著不久後美軍在中東將同時部署兩艘航母。



這對福特號（USS Gerald R. Ford）航母而言是一次快速轉向。2025年10月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將福特航母從地中海調往加勒比海。

《紐約時報》報道，福特號航母及其護航艦艇已奉命從加勒比海開往中東，預計4月底或5月初方能返回母港。

消息人士說，艦上人員當天早些時候得知這一決定。

福特號去年被調往加勒比海參與美軍封鎖委內瑞拉行動。

美國媒體11日報道，五角大樓準備向中東部署第二艘航母，這艘航母是布殊號（USS George H.W. Bush），預計兩周後從美國東海岸出發。但報道同時說，計劃可能會有調整。

圖為2025年8月11日，美國尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72）停泊於加州聖地牙哥（San Diego）。（Reuters）

新華社稱，目前美軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航母打擊群已部署在中東。特朗普10日接受美國新聞網站Axios訪問時說，他正在考慮派遣第二個航母打擊群前往中東，以準備在與伊朗談判失敗時採取軍事行動。

美國上一次在中東部署「雙航母」是2025年4月，杜魯門號（USS Harry S. Truman）航母打擊群和卡爾·文森號（USS Carl Vinson）航母打擊群對也門胡塞武裝發起大規模空襲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

