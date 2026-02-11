特朗普：假如與伊朗談判破裂　或派第二艘航母打擊群前往中東

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受美媒採訪時表示，假如與伊朗的談判失敗告終，將考慮派遣第二艘航空母艦打擊拳前往中東執行軍事行動。特朗普強調：「要麼我們達成協議，要麼我們就得像上次那樣採取非常強硬的措施。」特朗普指的是2025年6月22日，美軍轟炸伊朗核設施。



據Axios2月10日報道，特朗普表示，他預計美伊第二輪會談將於下星期舉行。

特朗普指他正在「考慮」派遣另一個航母打擊群前往中東：「我們有一支艦隊正前往那裏，可能還會有另一支。」

報道引述一位美方官員證實，美軍曾討論向該地區派遣第二個航母打擊群。

美軍「林肯號」航空母艦已在中東地區部署：

美軍「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）及其打擊群已前往中東待命，該打擊群包括戰鬥機、戰斧巡航導彈和數艘艦艇。

儘管如此，特朗普對循外交途徑解決伊朗問題表示樂觀，聲稱伊朗「非常渴望達成協議」，並且礙於美國的軍事威脅，伊朗對談判的投入程度遠超以往。

特朗普表示：「上次他們不相信我會這麼做，」他指的是2025年6月決定打擊伊朗核設施。 「他們（伊朗上次）玩過頭了。」

特朗普強調，這次的談判「非常不同」。

2025年6月22日，美國空軍一架B-2轟炸機執行空襲伊朗核設施的任務後，返抵位於密蘇里州的懷特曼空軍基地。（Reuters）

美伊對談判的議題意見不一

伊朗政府一直堅稱，除核計劃以外，不會就任何其他問題進行談判​​，而即便在核計劃問題上，也不會放棄其鈾濃縮的權利。

報道指，這讓華盛頓和以色列的鷹派人士得出結論：與伊朗達成全面協議幾乎不可能，特朗普應轉而採取軍事手段。

特朗普表示，任何協議都必須涵蓋伊朗的核計劃，這是「毋庸置疑的」，但他同時也認為，解決伊朗的彈道導彈庫存問題是可能的。

他認為：「我們可以與伊朗達成一項偉大的協議。」

2026年2月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）出席全國祈禱早餐會時發表講話。（Reuters）

此外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於2月11日訪問華盛頓，並與特朗普舉行會面討論伊朗問題。內塔尼亞胡被指對與伊朗達成重大協議的前景持懷疑態度。