特朗普：假如與伊朗談判破裂 或派第二艘航母打擊群前往中東
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受美媒採訪時表示，假如與伊朗的談判失敗告終，將考慮派遣第二艘航空母艦打擊拳前往中東執行軍事行動。特朗普強調：「要麼我們達成協議，要麼我們就得像上次那樣採取非常強硬的措施。」特朗普指的是2025年6月22日，美軍轟炸伊朗核設施。
據Axios2月10日報道，特朗普表示，他預計美伊第二輪會談將於下星期舉行。
特朗普指他正在「考慮」派遣另一個航母打擊群前往中東：「我們有一支艦隊正前往那裏，可能還會有另一支。」
報道引述一位美方官員證實，美軍曾討論向該地區派遣第二個航母打擊群。
美軍「林肯號」航空母艦已在中東地區部署：
美軍「林肯號」航空母艦（USS Abraham Lincoln）及其打擊群已前往中東待命，該打擊群包括戰鬥機、戰斧巡航導彈和數艘艦艇。
儘管如此，特朗普對循外交途徑解決伊朗問題表示樂觀，聲稱伊朗「非常渴望達成協議」，並且礙於美國的軍事威脅，伊朗對談判的投入程度遠超以往。
特朗普表示：「上次他們不相信我會這麼做，」他指的是2025年6月決定打擊伊朗核設施。 「他們（伊朗上次）玩過頭了。」
特朗普強調，這次的談判「非常不同」。
美伊對談判的議題意見不一
伊朗政府一直堅稱，除核計劃以外，不會就任何其他問題進行談判，而即便在核計劃問題上，也不會放棄其鈾濃縮的權利。
報道指，這讓華盛頓和以色列的鷹派人士得出結論：與伊朗達成全面協議幾乎不可能，特朗普應轉而採取軍事手段。
特朗普表示，任何協議都必須涵蓋伊朗的核計劃，這是「毋庸置疑的」，但他同時也認為，解決伊朗的彈道導彈庫存問題是可能的。
他認為：「我們可以與伊朗達成一項偉大的協議。」
此外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將於2月11日訪問華盛頓，並與特朗普舉行會面討論伊朗問題。內塔尼亞胡被指對與伊朗達成重大協議的前景持懷疑態度。
以色列採取措施擴大對西岸的控制 白宮重申特朗普反對吞併內塔尼亞胡擬2.11會晤特朗普 料商美伊核協議談判內容美國海事管理局：美國商船應遠離伊朗領海美伊下輪核談判日期待定 伊朗外長：願就鈾濃縮與美方達安心協議