王毅晤英國外相　稱應不斷釋放雙邊關係利好　發掘合作潛能

中國外交部長王毅2月13日（周五）在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）。



王毅表示，中英都是世界性的大國和安理會常任理事國，各自承擔維護國際和平與安全的職責，應該保持經常交往，加強戰略協調與溝通，拓展雙方共同利益，維護世界和平與發展。前不久施紀賢（Keir Starmer）首相對中國成功進行歷史性的訪問，重啟中英關係，習近平主席同施紀賢首相一致同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，就雙多邊合作達成廣泛共識，回應各界對中英關係穩定發展的期待。

2026年1月29日，英國首相施紀賢在北京會見中國國家主席習近平（Pool via REUTERS）

王毅說，雙方應落實好兩國領導人共識，不斷釋放雙邊關係利好，發掘更多合作潛能，雙方要辦好新一輪經濟財金對話、經貿聯委會會議、中英戰略對話，恢復兩國立法機構正常交往，密切人文交流，中方支持自由貿易，反對任何形式的保護主義，歡迎英國等各國企業來華投資，用好進口博覽會等平台，擴大對華出口，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

2026年2月13日，中國外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）。（中國外交部）

顧綺慧表示，施紀賢首相訪華取得圓滿成功和豐碩成果，為推動英中關係發展發揮重要作用，英中構建長期穩定的全面戰略夥伴關係，符合雙方戰略利益，願同中方一道落實兩國領導人共識，推進各領域機制對話，拓展在貿易、投資、金融、氣候、安全、綠色科技等領域合作，妥善管控分歧。英方堅持多邊主義和國際法治，雙方可加強多邊溝通協作，為促進世界和平與安全作出貢獻。